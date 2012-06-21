Маріуполь у вівторок, 13 червня, святкує День визволення від незаконних збройних формувань. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
«Маріуполь з розмахом відсвяткує День визволення від незаконних збройних формувань – 13 червня маріупольців та гостей міста запрошують взяти участь у святкуванні», – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що у програмі свят жителів та гостей міста чекають парад та фестиваль військових оркестрів, розваги та виступи артистів. Більша частина свят буде проходити на Театральній площі міста, початок святкування – 17.00, додали в міськраді.
Зазначимо, сили АТО звільнили Маріуполь від проросійських бойовиків 13 червня 2014 року.