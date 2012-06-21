Сьогодні о 10:00 у День фізичної культури і спорту на Оболонській набережній уже тринадцятий раз відбудеться унікальна акція Національного олімпійського комітету України — Всеукраїнський Олімпійський урок.
Кожен, хто завітає до великого спортивного майданчика, на який перетвориться Оболонська набережна, зможе відчути себе не лише глядачем спортивного дійства, а й повноправним активним учасником і справжнім олімпійцем.
На гостей заходу очікують: майстер-класи з 30-ти видів спорту, які проходитимуть не лише на суші, а й на воді, цікаві конкурси, вікторини, спілкування з олімпійськими чемпіонами та медалістами світових і європейських першостей, а також можливість отримати безліч олімпійських подарунків.
Варто зазначити, що цього дня подібні Олімпійські уроки пройдуть у всіх обласних центрах країни.
Про всі цікавинки та особливості проведення Всеукраїнського Олімпійського уроку-2017 невдовзі можна дізнатись на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України.