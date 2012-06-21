1 вересня 2017 року в повному обсязі набуває чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС.
Президент Петро Порошенко заявив, що цей день «назавжди увійде в історію нашої сильної та незалежної України». Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
«З 1 січня 2016 року у нас функціонує поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Євросоюзом.
За 6 місяців цього року зовнішня торгівля товарами та послугами України з країнами ЄС зросла на 22 %. Майже 40 % нашої торгівлі припадає саме на Європейський Союз.
Відбулася історична зміна географічної структури українського експорту на користь збільшення його обсягів до країн ЄС.
Це вже незворотні процеси інтеграції української економіки до ринку Євросоюзу, – повідомив Порошенко.
Нагадаємо, офіційний журнал Європейського союзу у 25 липня опублікував інформацію про вступ в силу Угоди про асоціацію Україна-ЄС з 1 вересня 2017 року.
Як відомо, Рада ЄС затвердила Угоду про асоцію України і ЄС 11 липня, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди.
Варто відзначити, що робота над Угодою про асоціацію України і ЄС зайняла 10 років. Роботу над текстом Угоди було завершено в 2013 році, а його підписання відбулося вже в 2014 році після Революції гідності. Протягом 2014-2017 років Угоду ратифікували Верховна рада, Європарламент, а також національні парламенти всіх країн ЄС.
До слова, у жовтні Євросоюз обнулить мита на ввезення українського взуття.