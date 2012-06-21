4 вересня в західних, центральних і південних областях пройдуть дощі.
Суха і сонячна погода сьогодні буде в східних областях. Вдень температура там прогріється до +30°. На півдні мінлива хмарність, місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +33°.
На заході України також пройдуть дощі. Температура від +14° до +18°.
У північних областях мінлива хмарність. Температура до +27°. У центрі України пройдуть дощі з грозами, температура вдень до +26°.
За народним прогнозом, 4 вересня — Зенона, мученика. Повинні з'явитися перші осінні приморозки, котрі сприяють початкові павутинольоту. Якщо павутиння прилипає до рослин — на тепло.