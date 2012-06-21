22 листопада над територією України продовжить панувати холодна повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр.
Погоду більшості областей визначатиме поле підвищеного тиску, лише на сході та крайньому заході — атмосферні фронти. У східних областях уночі та вранці очікується сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, вдень — без істотних опадів. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла. На решті територій без опадів, лише в Закарпатті та Прикарпатті мокрий сніг і дощ, у північних областях уночі, вранці місцями невеликий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
У Києві вночі, вранці подекуди пройде невеликий мокрий сніг, удень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 22 листопада найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці 13,2° тепла в 1926 році, найнижчу — вночі на позначці 15,7° морозу в 1921 році.
У четвер, 23 листопада, в східних, Сумській, Запорізькій, подекуди в Дніпропетровській областях пройде невеликий сніг, удень на сході місцями помірний сніг, у західних областях невеликий мокрий сніг і дощ; на решті територій без опадів.
Вітер північно-західний із переходом на заході в південно-західний, 5-10 м/с. Температура в східній частині протягом доби 1-7° морозу; на решті територій уночі 2-8° морозу, на заході та крайньому півдні місцями 0-4° тепла, вдень 0-6° тепла, в Закарпатті та Прикарпатті до 10°.
У Києві без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 2-4° тепла.