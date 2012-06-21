Сьогодні, 26 липня, закінчується реєстрація заяв вступників для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, ветеринарного і фармацевтичного спрямування).
Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.
У відомстві також повідомили, що наразі вступники зареєстрували 159 тисяч електронних кабінетів, через які подали понад мільйон 43 тисячі електронних заяв.
Загалом на всі освітньо-кваліфікаційні рівні подали один мільйон 656 тисяч 625 заяв.
Також вступники можуть перевірити статус поданих заяв та коректність даних у своїх електронних кабінетах.
Приймальні комісії опрацюють заяви, які надходитимуть упродовж дня, до 18 години 27 липня.
Цього року кожен абітурієнт може подати дев’ять заяв на чотири спеціальності.
Формування рейтингового списку вступників за результатами ЗНО триватиме до 1 серпня.