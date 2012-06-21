11 вересня за церковним календарем свято Усікновення Голови святого Пророка Предтечі й Хрестителя Господнього Івана (у народі Головосіки).

У цей день в храмах йдуть урочисті служби, в пам'ять про мученицьку смерть Івана Предтечі – пророка, що передбачив народження Ісуса Христа.

У Євангелії від Марка детально розповідається про страшну мученицьку смерть Іоана Предтечі – попередника Ісуса Христа.

Цар Ірод, у часи якого жили Іоан Хреститель та Ісус Христос, покохав дружину свого брата Пилипа і одружився з нею. Ірод боявся Іоана, бо бачив у ньому людину праведну і святу, у багатьох випадках він його слухався. Іоан відверто говорив йому, що він здійснив ганебний вчинок, пов’язавши своє життя з дружиною брата. Ці докори не дуже подобалися Іроду. Такі відверті і сміливі слова не подобалися і Іродіаді, колишній дружині Пилипа, яка хотіла вбити Іоана. І ось врешті така нагода з’явилася. У день народження Ірода запросили багато гостей, вони співали й танцювали. Особливо захопив царя танець дочки Іродіаді, захопив настільки, що за насолоду, яку вона йому подарувала, він пообіцяв їй все, що вона попросить. Дівчина, порадившись з матір’ю, попросила у царя голову Іоана Хрестителя на блюді. Ірод не відмовив, і голова Іоана була принесена.

Що не можна робити у цей день:

У день Головосіки люди дотримуються суворого посту – не їдять м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти. Їжу можна приправляти тільки рослинною олією. Гастрономічні обмеження в це свято – вираз скорботи про смерть великого Іванна Хрестителя.

Вважається, що в цей день не варто брати в руки гострі речі: нiж, cокиру, пилку. Тобто, все, що нагадує мyченицьку смepть святого.

Цього дня кожен намагався побувати в церкві, а ті хто страждає від головного болю, просили зцілення.

Не можна пити вино і будь-які спиpтні напої.

У народі кажуть: «Якщо зрізати головку капусти в цей день, то може потекти кров». На Усічення не можна їсти круглі фрукти та овочі: яблука, капусту, картоплю (їхня форма нагадує відрубану голову Предтечі), а також червоні помідори, кавуни, бо вони нагадують кров святого. Відтак, не можна їсти й будь-що на блюді – на ньому лежала голова Іоана Предтечі.

У цей день не можна їсти борщ. Наші предки в це свято обходилися і без традиційної страви, і без святкових ласощів. На столі зазвичай була картопля, відварена в мундирі і хліб.

Цього дня не вінчають і справляють весілля, хрестини та інші знакові події.

Не можна співати, танцювати, розважатися. Вважається, що подібним відбувається смepтний гріх, який зробила свого часу Соломія.

За народним віруванням день Головосіки є останньою межею, коли з'являються грози. Але, якщо хтось почув грім, то це віщувало довгу і теплу осінь. Звідси й приповідка: «Загримів Головосік – тепла прибавить рік". Цього дня у лісі збирали лікарські коріння.

