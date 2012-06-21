Українське видавництво #книголав випускає книгу «Біблійні історії для дітей», автором якої є блогер, ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості, отець Георгій Коваленко. Її презентація відбудеться 19 грудня у приміщенні Брами Заборовського, що знаходиться на території Софійського собору в Києві.
«Біблійні сюжети і образи – це не тільки про далеке минуле і не тільки про біблійних героїв, – говорить Георгій Коваленко. – У цих історіях можна знайти багато корисного для нашого життя. Тому їх варто читати в родинному колі». Також автор зазначив, що книжка буде цікава не лише дітям, а й дорослим.
До збірки увійшли адаптовані біблійні сюжети зі Старого та Нового Заповітів. Серед них – історії про Адама і Єву, «про заздрість та її наслідки», про вдячність, «про неслухняного сина та справедливого і люблячого батька» та інші. Ілюстрації для «Біблійних історій для дітей» створила Юлія Пилипчатіна.