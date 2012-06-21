Президент Петро Порошенко сьогодні, 7 вересня, виступить у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України. Його виступ передбачений порядком денним засідання парламенту, повідомляє Укрінформ.
Народні депутати під час пленарного засідання мають розглянути три законопроекти щодо судової реформи — про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів (у другому читанні); про внесення зміни до статті 540 Митного кодексу України щодо примусового виконання постанови органу доходів і зборів або суду про накладення штрафу(перше читання); про внесення зміни до статті 23 Бюджетного кодексу України щодо бюджетних призначень на забезпечення діяльності Конституційного Суду (також перше читання).
Крім того, парламентарії розглянуть у першому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів-інвесторів у цінні папери; проект змін до закону «Про добровільне об'єднання територіальних громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення; а також питання стосовно внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб.
У другому читанні Рада розгляне законопроект про основні засади забезпечення кібербезпеки, проект закону про електронні довірчі послуги, законопроект про житлово-комунальні послуги і три проекти законів про внесення змін до Податкового, Митного, Бюджетного кодексів України щодо державної підтримки кінематографії.