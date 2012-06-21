12 липня погода в Україні буде спекотною (місцями до +34), частину країни заллють дощі та грози. У Києві хмарно з проясненнями, однак опадів не прогнозують, температура прогріється до +30 градусів.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її даними, періодичні дощі пройдуть у центральних, західних та північних областях України. Сухо буде на сході та на більшій частині півдня, окрім Одещини – тут теж без опадів.

Загалом, спека стане трохи помірною, ніж 11 липня, але буде гаряче. Зокрема, на заході, півночі та в східних областях вдень повітря прогріється до +29 градусів. А от на півдні та в центральних областях буде дуже спекотно – до +29+34 градусів.

При цьому вже у четвер, 13 липня, температура знизиться. Та синоптик застерігає – різких стрибків тиску не уникнути, тож людям, які страждають метеофакторів, треба бути обережними.

Прогноз погоди на середу, 12 липня, у містах України:

Ужгород – +26+28

Львів – +25+27

Івано-Франківськ – +26+27

Тернопіль – +27+29

Чернівці – +26+28

Хмельницький – +26+28

Луцьк – +26+28

Рівне – +27+29

Житомир – +27+29

Вінниця – +27+29

Одеса – +26+28

Миколаїв – +29+31

Херсон – +29+31

Сімферополь – +28+30

Кропивницький – +27+29

Черкаси – +27+29

Чернігів – 28+30

Суми – +27+29

Полтава – +28+30

Дніпро – +28+30

Запоріжжя – +28+30

Донецьк – +27+29

Луганськ – +27+29

Харків – +27+29

Київ – +28+30  