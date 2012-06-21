12 липня погода в Україні буде спекотною (місцями до +34), частину країни заллють дощі та грози. У Києві хмарно з проясненнями, однак опадів не прогнозують, температура прогріється до +30 градусів.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.
За її даними, періодичні дощі пройдуть у центральних, західних та північних областях України. Сухо буде на сході та на більшій частині півдня, окрім Одещини – тут теж без опадів.
Загалом, спека стане трохи помірною, ніж 11 липня, але буде гаряче. Зокрема, на заході, півночі та в східних областях вдень повітря прогріється до +29 градусів. А от на півдні та в центральних областях буде дуже спекотно – до +29+34 градусів.
При цьому вже у четвер, 13 липня, температура знизиться. Та синоптик застерігає – різких стрибків тиску не уникнути, тож людям, які страждають метеофакторів, треба бути обережними.
Прогноз погоди на середу, 12 липня, у містах України:
Ужгород – +26+28
Львів – +25+27
Івано-Франківськ – +26+27
Тернопіль – +27+29
Чернівці – +26+28
Хмельницький – +26+28
Луцьк – +26+28
Рівне – +27+29
Житомир – +27+29
Вінниця – +27+29
Одеса – +26+28
Миколаїв – +29+31
Херсон – +29+31
Сімферополь – +28+30
Кропивницький – +27+29
Черкаси – +27+29
Чернігів – 28+30
Суми – +27+29
Полтава – +28+30
Дніпро – +28+30
Запоріжжя – +28+30
Донецьк – +27+29
Луганськ – +27+29
Харків – +27+29
Київ – +28+30