Увечері в середу на острові Лідо у Венеції відкривається 74-й Міжнародний кінофестиваль. Про це повідомляє Укрінформ.
Фестиваль відкриває американська комедія «Зменшення» Александера Пейна («Нащадки», «Небраска» — «Оскари» за кращий адаптований сценарій; «Громадянка Рут», «Париж, я люблю тебе»), що розповідає про подружжя, яке вирішило з міркувань економії пожити у крихітному тілі, пройшовши відповідну процедуру з його зменшення.
До конкурсної програма Венеції цього року належить 21 фільм:
♦ «Покладіться на Піта», (США — режисер Ендрю Гей)
♦ «Форма води», (США — режисер Гільєрмо дель Торо)
♦ «Третє вбивство», (Японія — режисер Хірокадзу Кореєда)
♦ «Людський потік» (Німеччина, США — режисер Ай Вейвей)
♦ «Мама!» (США — режисер Даррен Аронофськи)
♦ «Субурбікон» (США — режисер Джордж Клуні)
♦ «Образа» (Франція, Ліван — редисер Зіад Дуері)
♦ «Вілла» (Франція — режисер Робер Гедігян)
♦ «Meктуб, моя любов: Пісня перша» (Франція, Італія — режисер Абделатіф Кешиш)
♦ «Родина» (Італія — режисер Себастьяно Різо)
♦ «Перша реформаторська церква» (США — режисер Пол Шредер)
♦ «Солодка країна» (Австралія — режисер Ворвік Торнтон)
♦ «Елла і Джон» (Італія — режисер Паоло Вірдзі)
♦ «Екслібрис: Публічна бібліотека Нью—Йорка» (США — режисер Фредерік Вайсман)
♦ «Ammore e Malavita» (Італія — режисери брати Антоніо і Марко Манетті)
♦ «Фокстрот» (Ізраїль, Німеччина, Франція, Швейцарія — режисер Самуель Маоз)
♦ «Три рекламні щити на кордоні Еббінг, Міссурі» (Велика Британія — режисер Мартін МакДона)
♦ «Ханна» (Італія, Бельгія, Франція — режисер Андреа Паллаоро)
♦ «До кінця» (Франція — режисер Ксав'є Легран)
♦ «Зменшення» (США — режисер Александер Пейн)
♦ «Ангели вбираються у біле» (КНР, Франція — режисер Вівіан Цюй).
Кращу картину в конкурсній програмі визначить журі на чолі з американською акторкою Аннет Беннінг.
До його складу також входять угорська постановниця Ільдіко Еньеді, британський режисер Едгар Райт, британсько—новозеландський кінокритик Девід Страттон, китайський режисер Йонфан, а також мексиканський постановник Мішель Франко, італійська акторка Жасмін Трінка і французька акторка Анна Муглаліс.
У позаконкурсній програмі будуть показані 15 стрічок:
♦ «Зама» (Аргентина, Бразилія — режисер Лукресія Мартель)
♦ «Вікторія й Абдул» (Велика Британія — режисер Стівен Фрірз)
♦ «Мелодія» (Франція, режисер Рашид Гамі)
♦ «Люблячий Пабло» (Іспанія, Болгарія — режисер Фернандо Леон Де Араноа)
♦ «Наші душі вночі» (США — режисер Рітеш Батра)
♦ «Пан Ротпетер» (Італія — режисер Антонієтта де Лілло)
♦ «Особисте життя сучасної жінки» (США — режисер Джеймс Тобак)
♦ «Розборки в тюремному блоці 99», (США — режисер С.Крейг Залер)
♦ «Диявол і панотець Аморт» (США, режисер Вільям Фрідкін)
♦ «Полин» (США — Еррол Морріс)
♦ «Дива!» (Італія — режисер Франческо Патьерно)
♦ «Полювання на людину» (Гонконг, КНР, режисер Джон Ву)
♦ «Відданий» (Бельгія, Франція, Нідерланди — режисер Міхаель Р.Роскам)
♦ «Прихований колір речей» (Італія — режисер Сільвіо Сольдіні)
♦ «Беззаконня Кода» (Японія — режисер Такесі Кітано).
Закриє фестиваль японське «Беззаконня Кода» Такесі Кітано («Феєрверк», який отримав у 1997 році «Золотого Лева» у Венеції, «Затоїчі», «Кікуджиро», «Табу», «Брат якудзи», «Королівська битва»), який зіграв там й одну з головних ролей. У центрі сюжету — кримінальні розборки якудза на сході Японії.
Почесні «Золоті Леви» 1 вересня будуть вручені Джейн Фонді та Роберту Редфорду.
Завершиться 74-й Венеціанський кінофестиваль 9 вересня.