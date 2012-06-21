З 15 по 19 березня в Києві пройде 23-й «Кубок Дерюгіної». Змагання мають статус Гранпрі. Серед учасниць – спортсменки з 27 країн, зокрема українки Олена Дьяченко, Єва Мелещук, Влада Никольченко, білоруски Аліна Горносько і Юлія Ісаченко, росіянка Марія Сергєєва, ізраїльтянка Наталі Райтс, болгарка Катрін Тасєв і одна з найяскравіших спортсменок сучасності – грузинка Саломе Пажава.
У рамках змагань відбудеться також турнір юніорок, який для українських фанів представляє окремий інтерес. У той час як серед «сеньорок» поки йде зміна поколінь, і чекати гучних перемог, на жаль, рано, представниці молодіжної збірної сильні як ніколи, мабуть, за всю історію незалежності.