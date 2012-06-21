Свято Вознесіння Господнього належить до числа дванадцяти найбільших свят у церковному році і безпосередньо пов’язане зі святом Воскресіння Ісуса Христа. Відзначається воно на сороковий день після Великодня.
Згідно із текстами Нового Заповіту, Вознесіння Господнє — день, коли Ісус Христос вознісся на Небо і сів праворуч Отця. Ісус Христос явився своїм учням в Єрусалимі та звелів чекати пришестя Святого Духа. Він піднявся з учнями на гору Єлеонську, де востаннє благословив їх і вознісся.
У Святому Письмі розповідається, що востаннє Ісус Христос промовив своїм учням: «Мир вам!», а потім дав останню настанову: «Ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина і святого Духа, навчаючи їх, зберігайте все те, що я вам заповів, і я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця світу».