Сьогодні у Києві PostPlayТеатр презентує прем’єру документальної вистави «Вам тут не демократія», передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Його режисером виступила Галина Джикаєва.
«Це спектакль-тролінг в різних жанрах, в якому йде мова про неможливість подолання тотальної інерції совка у наших чиновників», — розповіла режисерка.
В основу постановки лягли історії переселенців, які оселилися в різних областях України — зокрема, в Маріуполі, Ужгороді та місті Полтавської області Горішні Плавні.
«Вам тут не демократія» — це пряма цитата одного можновладця з Ужгорода. Він виголосив її, коли переселенці намагалися вирішити проблему із земельною ділянкою для зведення будинків. У цій справі вони досі нічого не домоглися», — пояснила вона.