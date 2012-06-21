Сьогодні, 25 січня, у Тетянин день відзначає свій День народження народна артистка України, співачка Тіна Кароль.
Тіна Кароль, вона ж Тетяна Григорівна Ліберман при народженні, святкує свій 32 рік.
Славу та знаменитість співачці принесла участь на пісенному конкурсі «Нова хвиля-2005», а також у 2007 році участь у Євробаченні, на якому Кароль представляла Україну з піснею «Show Me Your Love».
У 2008 році за версією журналу «VIVA!» Тіну відзначили як «Найкрасивішу жінку України».
Серед інших досягнень української артистки стали дві нагороди «Телетріум» як «Найкраща телеведуча розважальної програми» у 2007 та 2008 роках.
У 2015 році Тіна Кароль перемогла на музичній премії «Yuna» у номінації «Найкраща співачка року» другий рік поспіль.
Напередодні, 22 січня, з нагоди Дня Соборності України президент Петро Порошенко вручив Кароль нагороду та присвоїв звання Народної артистки України.
З 2015 року Тіна Кароль є зірковим наставником на співочому талант-шоу «Голос. Діти» та «Голос Країни».
Емоційна промова Тіни Кароль на концерті в Сумах