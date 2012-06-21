Сьогодні, 7 листопада в британському парламенті відбудуться дебати про Голодомор в Україні. Така інформація з'явилася на офіційному сайті сайті британського парламенту.
Дебати розпочнуться о 14:30 за місцевим часом і триватимуть півтори години. Їх можна буде подивитися онлайн.
Ініціатива провести подібне обговорення належить депутату від Консервативної партії Паулін Лейте. Метою дебатів є заклик офіційно визнати цей епізод історії України як геноцид. На сайті британського парламенту підкреслюють, що низка європейських країн і Сенат Австралії визнали Голодомор геноцидом українського народу, а Європарламент у 2008 році визнав Голодомор злочином проти людяності. У той же час Росія заперечує, що дії радянської влади були спрямовані проти конкретної нації і заперечує акт геноциду.
Нагадаємо, сенат штату Вашингтон прийняв резолюцію про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр. в кінці весни 2017 року. У свою чергу, ізраїльський парламент швидше за все не прийме декларативне рішення щодо визнання Голодомору геноцидомм українського народу.
Відомо також, що президент України Петро Порошенко закликав країни-члени ООН визнати Голодомор в Україні в 1932-1933 роках актом геноциду.