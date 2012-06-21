4 вересня у Варшаві відкрилася фотовиставка благодійного проекту «Щирі», присвячена традиційному українському вбранню.
«Проект «Щирі» присвячено всім, щиро закоханим в український костюм. Ми віримо, що знання свого коріння, традицій, символів своїх предків наближає нас до розуміння того, хто ми, формує нашу ідентичність, творить націю», — йдеться на Facebook-сторінці заходу.
Захід відбудеться за підтримки Посольства України в Республіці Польща та Фундації українського інформаційного центру (Fundacja Ukraińskie Centrum Informacyjne FUCI).
До слова, благодійний проект започаткували ще в 2014 році. З того часу «Щирі» набули популярність у ЗМІ як культурно-освітній проект, а також було надруковано два тематичних календаря, наклади яких розійшлися у 18 країн світу та по всій Україні.
У зйомках брали участь українські зірки кіно, телебачення, театру, музики, спортсмени.
Завдяки продажу календарів «Щирі-2015 та 2017» вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень, які було передано на допомогу пораненим бійцям АТО у Київський військовий шпиталь, «Волонтерській сотні», Музею народної творчості Михайла Струтинського (Косів, Івано-Франківська обл., Україна) та Новоайдарському краєзнавчому музею (Новоайдар, Луганська обл., Україна).