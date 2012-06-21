Сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні відбудеться церемонії інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа.
58-а церемонія інавгурації президента США стартує в п'ятницю об 11:30 ранку за місцевим часом (19:00 за київським часом).
Відкриє церемонію оркестр морських піхотинців, який також називають «особистим президентським оркестром». Колектив грає на інавгураціях з 1801 року.
Опівдні за місцевим часом 20 січня, Дональд Трамп буде приведений до присяги як 45-й президент США. Приймати присягу буде головний суддя Верховного суду США Джон Робертс на західних сходах Капітолія. Перед Трампом присягу складе віце-президент Майк Пенс.
Після присяги Дональд Трамп виступить з промовою. Інавгураційна промова президента США — це історичний виступ, цитати з якого часто стають дуже відомими.
На інавгурації будуть присутні родина Дональда Трампа, його попередник Барак Обама і суперниця Трампа на торішніх президентських виборах, демократ Хілларі Клінтон.
Департамент внутрішньої безпеки та надзвичайних ситуацій розраховує, що в урочистостях візьмуть участь 800—900 тис. осіб.
Обраний президент прибув до Вашингтона у четвер. Він зупинився у готелі Trump International, який знаходиться в кількох кварталах від Білого дому і належить Трампу.