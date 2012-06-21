У західних областях України у середу, 24 травня, пройдуть сильні дощі. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.
«24 травня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій та Закарпатській областях грози, вдень подекуди град та шквали 17-22 м/с", – йдеться в повідомленні ДСНС.
На Закарпатті і в Карпатах передають дуже сильні дощі.
У Києві зберігатиметься висока (4 класу) пожежна небезпека. ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування на природі.
Напередодні Укргідрометцентр попереджав про заморозки в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях.