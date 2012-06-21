Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні, у четвер 10 вересня о 14.00. має розпочатися запланована спільна інспекція позицій ЗСУ біля селища Шуми на Донеччині. Участь у ній, за попередньою публічною інформацією, повинні взяти представники ООС, ОБСЄ та проросійських незаконних формувань «ДНР».
Цій резонансній «екскурсії» проросійських бойовиків по цей бік лінії зіткнення передували наступні події. 5 вересня лідер «ДНР» Д. Пушилін видав грізний указ: 7 вересня обстріляти позиції підрозділів ООС біля населеного пункту Шуми. Причини? У Донецьку звинуватили українців у тому, що вони зводять на своїй території, яку вже понад 6 років захищають від російської агресії, оборонні укріплення і порушують умови перемир’я. Невдовзі ЗСУ, а також представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ офіційно спростували подібні звинувачення, а в Донецьку відтермінували обстріл на 9 вересня. Втім, саме цього дня під час позачергової зустрічі Тристоронньої контактної групи погодили спільну інспекцію позицій ЗСУ біля Шум.
Передбачаючи закономірну негативну реакцію на таке рішення, у коментарі Офісу президента вже повідомили, що інспектування проведуть представники ОБСЄ за участі сторін ТКГ із «вкрай обмеженим проявом присутності бойовиків». «Юридично інспекцію проводять не сторони воєнного конфлікту, а посередник – ОБСЄ у супроводі представників сторін. ОБСЄ неодноразово підтверджувала безпідставність будь-яких звинувачень щодо будь-яких порушень домовленостей українською стороною. Якщо хтось не довіряє ОБСЄ, нехай побачить правду на власні очі», – наголошується у повідомлення Офісу президента.
А тим часом у Донецьку вже другий день святкують «перемогу»: проросійські ЗМІ навперебій розповідають, що бойовики на дипломатичному рівні «дотиснули» Україну, бо їм таки «вдалося домогтися від української сторони здійснення спільної інспекції щодо фіксації усунення допущених порушень по просуванні позицій збройних формувань України».