Члени Кабінету Міністрів України другого жовтня прийдуть у парламент, щоб роз'яснити депутатам положення пенсійної реформи.
Про це повідомив спікер Андрій Парубій на погоджувальній раді.
«Щоб менше було непорозумінь у залі, сьогодні о 14:00 у цьому залі уряд відповідатиме на питання депутатів стосовно пенсійної реформи. Для тих народних депутатів, хто хоче дізнатися, до яких компромісних позицій дійшли на комітеті, зможемо ці питання обговорити сьогодні. Щоб менше було непорозумінь завтра, під час розгляду в залі. Сподіваюся, завтра зможемо завершити судову і розглянути пенсійну реформи», – сказав Парубій.