3 березня внаслідок впливу активного циклону у Києві очікуються складні погодні умови: вночі та вранці сильний сніг (приріст снігового покриву 10-17 см), пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця.
Про це попередили в Українському гідрометцентрі.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме 2-й (жовтий) рівень загрози порушення руху автотранспорту, ускладнення роботи електричних мереж і комунального господарства.
У зв’язку з несприятливими погодними умовами комунальники працюють у посиленому режимі.
Столична влада звертається до водіїв із проханням не паркувати автомобілі обабіч доріг і в заборонених для цього місцях. Це дозволить ефективно залучати снігоприбиральну техніку до очищення доріг, щоб забезпечити комфортне пересування містом. Нагадаємо: автомобілі, що заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані.
Киян закликають, за можливості, не користуватися приватним авто, надавши перевагу громадському транспорту, а також слідкувати за прогнозами погоди, плануючи маршрути.
Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА під час ожеледиці рекомендує водіям і пішоходам дотримуватись порад.
Поради водіям:
♦дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;
♦при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
♦не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
♦в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
♦ ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
♦ не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
♦ при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
♦ якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, –удар, спрямований на вас, зменшить силу;
♦ будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
♦ коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
♦ обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.
Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління закликає киян бути обережними під час пересування містом.