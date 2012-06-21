За інформацією синоптиків сьогодні, 23 червня, в деяких областях України очікуються грози та шквали. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
«За даними Укргідрометцентру, 23 червня у західній частині грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15—20 м/с», —йдеться в повідомленні.
Вдень 23 червня у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15-20 м/с.
По Київській області очікуються грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вдень та ввечері по Києву грози.