26 грудня 2016 року в західних регіонах України очікуються дощі, температура вдень від -2 до +4. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
Згідно з прогнозом синоптиків, на сході країни сьогодні температура повітря становитиме від 0 до -2, вночі від -2 до -6 градусів.
В західних регіонах очікуються дощі, температура від +1 до +5, вночі очікується від 0 до -4.
На півночі України від -1 до +1 вдень і вночі від -2 до -4.
У центральних регіонах температура вдень і вночі від -1 до +1.
На півдні від 0 до +3, вночі від -2 до -4.
Сьогодні в Києві без опадів, температура вночі від -2 до -4, вдень від -1 до +1.