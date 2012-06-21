В Україні у неділю, 3 лютого, синоптики прогнозують туман та ожеледицю, вдень до 7° градусів тепла, на півдні - до 13° тепла.
Про це Укрінформу повідомляє Український гідрометцентр.
«3 лютого на більшій частині країни туман. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 2-7° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південній частині - 8-13° тепла; у східних областях та на Сумщині протягом доби - від 3° морозу до 2° тепла»,– йдеться у повідомленні.
У Києві у неділю хмарно, без істотних опадів, туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 3-5° тепла.
По області температура вдень становитиме 2-7° тепла.
В Україні 4 та 5 лютого також буде хмарно з проясненням, без істотних опадів, лише у західних областях вдень 5 лютого пройде невеликий дощ.
Вночі та вранці 4 лютого в Україні, 5 лютого - у південній частині - місцями туман. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 4° тепла до 1° морозу, у східних областях до 5° морозу; вдень - 2-7° тепла, у південній частині 8-12° тепла.
У Києві та області у ці дні також буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці 4 лютого місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі- від 4° тепла до 1° морозу, вдень - 2-7° тепла.
На 6-7 лютого синоптики прогнозують в Україні, крім більшості південних та східних областей, часом невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі становитиме 0-6° морозу; вдень - від 2° морозу до 4° тепла, в Криму - 5-11° тепла.
У Києві у ці дні також прогнозується невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі становитиме 1-6° морозу; вдень близько 0°.