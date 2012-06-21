Сьогодні,23 березня, відкрили оновлений вестибюль станції метро «Лівобережна» в Києві. Натомість закрили на ремонт вихід у бік готелю «Турист». Про це передає Комунальне підприємство «Київський метрополітен».
«У четвер, 23 березня, буде відкрито оновлений вестибюль станції «Лівобережна». (Вихід до міській електрички). А вихід до готелю «Турист» закриють на ремонт», —сказано в повідомленні КП «Київський метрополітен»у соціальній мережі Facebook.
Через ремонт станції в метрополітені попередили про можливі обмеження на вході.