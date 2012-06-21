Засідання Комітету з присудження Премії Кабінету міністрів України імені Максима Рильського за 2016 рік відбудеться 24 січня в Держкомтелерадіо. Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.
«Загалом на здобуття премії, якою відзначаються письменники і поети за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів, а також за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу, подано 8 художніх творів від 5 авторів», —йдеться у повідомленні.
Це переклади: Божени Антоняк, переклад з польської мови, «Маленький Апокаліпсис» Тадеуша Конвіцького, «Знахар» Тадеуша Доленги-Мостовича, «Професор Вільчур» Тадеуша Доленги-Мостовича (всі книги — видавництво «Урбіно», 2015);
Анастасії Марченко, переклад з англійської, «Вельветовий кролик, або Як оживають іграшки» Марджері Вільямс, переклад з французької, «Тобі Лолнесс. Книга перша. На волосину від загибелі» Тімоте де Фомбеля (видавництво «Час майстрів», 2016);
Зої Борисюк, переклад з французької, «Навіщо читати. Есеї Шарля Данціга», («Видавництво Анетти Антоненко», 2015);
Василя Степаненка, переклад з грецької, «Еротокрит» Віцендзоса Корнароса (видавництво «Веселка», 2016);
Лео Бутнару, переклад з української на румунську, «Український авангард», поезія, маніфести, есе, живопис (видавництво «Tipo Moldova», 2015).
Премія Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського присуджується в розмірі 10 тис. гривень до дня народження Максима Рильського —19 березня —за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Держкомтелерадіо. Премія присуджується громадянам України. Звання лауреата премії присвоюється винятково одному номінантові. Одна особа не може стати лауреатом премії двічі. Премія не присуджується посмертно.