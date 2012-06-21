Авіакомпанія Bravo Airways починає виконувати чартерні рейси з Міжнародного аеропорту «Чернівці» до Туреччини.

Перший виліт заплановано на середу, 31 травня, повідомляє ЦТС.

Зазначається, що польоти, як і інші чартери авіакомпанії, буде організовано спільно з туроператором TPG.

Також перевізник планує запустити чартери з аеропорту Херсона. Крім того, розглядає можливість запуску рейсу з Рівного до польського Любліна і в Грузію.

Нагадаємо, раніше авіакомпанія Bravo Airways почала виконувати чартерні рейси з Запоріжжя. Перший літак до турецької Анталії відправився 18 травня. 