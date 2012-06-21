У Мінсоцполітики зазначили, що термін подачі заяв на монетизацію субсидій закінчується 31 серпня.
Про це нагадав директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко, повідомляє прес-служба відомства.
«Громадяни мають змогу на підставі заяви отримати компенсацію за зекономлені енергоресурси у встановлених межах: електричне опалення – еквівалент вартості 150 кВт/год електроенергії та індивідуальне газове опалення – еквівалент вартості 100 кубічних метрів природного газу. Цим правом, станом на сьогодні, вже скористалися 1,6 мільйони домогосподарств. У всіх тих, хто ще не скористався, є час на подачу відповідної заяви до 31 серпня», – повідомив Музиченко.
За інформацією міністерства, у 2017 році за ініціативою уряду вперше передбачена можливість монетизації частини невикористаних сум субсидій за минулий опалювальний період.
В цілому під програму підпадають два мільйони домогосподарств.