2—26 березня в київському Мистецькому Арсеналі запрацює перший український Музей новин. Відвідувачі зможуть побачити восьмиметровий прапор, який В’ячеслав Чорновіл і його соратники внесли в зал Верховної Ради 24 серпня 1991 року. З того часу стяг ще жодного разу не залишав стін парламенту. Вартість квитків для дорослих становить 60 грн. Для дітей, студентів та пенсіонерів — 30 грн.
«Зібрали під одним дахом експонати, які раніше ніде і ніколи не можна було побачити разом. Це двигун найбільшого літака в світі Ан-225 «Мрія», нагороди з Євробачення Руслани і Джамали, олімпійські медалі гімнастки Лілії Підкопаєвої, чемпіонський пояс Віталія Кличка, Кобзар, який побував на земній орбіті з першим космонавтом незалежної України Леонідом Каденюком, транспаранти трьох українських революцій — На граніті, Помаранчевої та Революції гідності. Хочемо показати українцям, як створюються новини. Готуємо інтерактивні зони, в яких кожен зможе спробувати себе в ролі ведучого і репортера. Начитати погоду і новини, опинитися в студії ТСН або на трибуні Верховної Ради», — сказав директор інформаційного мовлення «1+1 медіа» Сергій Попов.
Глядачів також чекають історії героїв новин, тести на знання новин, вміння відрізняти правду від вигадки, розгадувати секрети журналістів. Та голосування за 10 найважливіших новин в історії незалежної України.