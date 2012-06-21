Сьогодні, 16 червня 2017 року, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з хімії.
Допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10.15 до 10.50, початок зовнішнього незалежного оцінювання – об 11.00.
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Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО відбуватиметься за наявності таких документів:
♦ оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
♦ паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті;
♦ запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яку учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.
У разі відсутності Сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті, або пред’явлення копій цих документів, абітурієнт до пункту проведення ЗНО не допускається.
На виконання сертифікаційної роботи з хімії відведено 150 хвилин. Загальна кількість завдань роботи – 50. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 80.
Сертифікаційна робота містить завдання різних форм:
♦ Завдання з вибором однієї правильної відповіді(№ 1–34).
♦ Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 35–40).
♦ Завдання на встановлення правильної послідовності (№ 41, 42).
♦ Завдання відкритої форми з короткою відповіддю містить два типи завдань: структуроване завдання (№ 46, 47), неструктуроване завдання (№ 43-45, 48-50).
Відповіді на ці завдання позначаються у бланку відповідей А.
Результат виконання завдань всієї сертифікаційної роботи з хімії буде зараховано як державна підсумкова атестація, а також можна буде використати під час прийому до вищих навчальних закладів.