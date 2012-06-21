У ніч 31 січня співпадуть відразу три досить рідкісних природні явища.
1. Місячне затемнення — астрономічне явище, яке відбувається, коли Земля перебуває між Сонцем і Місяцем і Місяць повністю або частково потрапляє в тінь чи напівтінь Землі.
Під час повного затемнення поверхня Місяця стає темно-червоною. Темно-червоне забарвлення зумовлене слабким світлом, яке розсіюється крізь атмосферу Землі. Природа цього явища подібна до природи заграви, коли небо є червоним деякий час після заходу і до сходу Сонця.
2. Супермі́сяць — це астрономічне явище, яке відбувається при збігу повного місяця або молодика з перигеєм — моментом найбільшого зближення Місяця і Землі. Це відбувається внаслідок еліптичної орбіти, по якій Місяць обертається навколо нашої планети. Відстань між Землею та Місяцем змінюється від 357 тисяч кілометрів до 406 тисяч кілометрів через еліптичну орбіту Місяця. Завдяки цьому явищу із Землі Місяць виглядає на 14 % більшим в діаметрі, ніж завжди.
3. «Синій Місяць», «Червоний Місяць» — рідкісні оптичні явища. Зміна кольору супутника Землі, при спостереженні з поверхні планети, з сірого на червонуватий відбувається внаслідок запиленості атмосфери, підвищеної вологості повітря.
«Червоний Місяць» — оптичне явище, яке відбувається при повному місячному затемненні.
«Синій Місяць» з’являється від наявності в атмосфері Землі великої кількості попелу і гару. Наприклад, коли горять ліси.