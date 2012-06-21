Національний природний парк «Синевир» відомий тим, що там свого часу створили реабілітаційний центр бурих ведмедів для підтримки їх у зимовий період і відродження популяції. Тепер тут опікуються й соколами. Науковці фіксують поширення в Україні восьми видів соколів: кречета, чеглика, кібчика, деребника степового, боривітра, балабана, сапсана. Останні три види особливо рідкісні, тож їх вписано у Червону книгу.
Споконвіку соколи символізують мужність, силу і свободу. Літають вище за інших пернатих, тож їх вважають наближеними до неба. Навколо цього птаха сформувалася символіка, пов’язана з верховною владою. А скільки пісень про соколів побутує в народі, скільки віршів поети про них склали! У традиції деяких країн Сходу — зображати соколів на гербах, там захоплюються соколиним полюванням і за одного вправного птаха готові платити до чверті мільйона доларів. Саме тому соколи часто стають предметом контрабанди у східні країни. Митники, вилучаючи птахів в аеропортах під час спроб незаконного перевезення, не мають куди їх подіти. Вилученого птаха, не пристосованого до самостійного життя, не можна випустити у дику природу.
Національний парк «Синевир», співробітники якого вже мають досвід реабілітації тварин в умовах, наближених до природних, запропонували свої послуги. «Ми мали за мету взяти під захист рідкісних представників орнітофауни, які перебували в неволі, — розповідає директор закладу Микола Дербак. — Спільно з Українським товариством охорони птахів домовилися спорудити такий центр. Це вольєрний комплекс на шість секторів, де вже розміщено 12 соколів. Найближчим часом відбудеться офіційне відкриття центру».
Доглядатиме за мешканцями відомий на Закарпатті знавець птахів Василь Макар. Удома він утримує десятки видів пернатих, і його садиба в гірській Колочаві вважається одним з десяти тамтешніх музеїв. Займаючись цією справою впродовж двох десятиліть, В. Макар здобув чималий досвід, який використає в догляді за соколами.
Тутешні соколи вражають поважним виглядом, міцним дзьобом і гострими кігтями. Після реабілітації їх випустять у природне середовище. Ті ж, які не здатні до самостійності, житимуть у реабілітаційному центрі.