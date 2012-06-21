У Запоріжжі вшанували волонтерів громадської організації «Солдатські матері». Під час урочистостей 24 запорізькі волонтери отримали медалі «За гуманітарну участь в антитерористичній операції», «За розвиток Запорізького краю», грамоти Запорізької ОДА й подяки голови облдержадміністрації.
Зі словами вдячності від усієї запорізької громади до волонтерів звернулася заступник голови Запорізької ОДА Зінаїда Бойко. «Велика робота лягає на плечі волонтерів, — зазначила вона, — які обстоюють мир і злагоду, прикриваючи тил, надаючи допомогу бійцям на передовій. Саме волонтери самовіддано допомагають українській армії, не чекаючи винагород за свою справу, й роблять значний внесок у розвиток держави. Кожен із вас щодня докладає чимало зусиль, часу, терпіння, коштів, власної теплоти і любові, допомагаючи боронити незалежність України. І за це всім вам подяка від запорізької громади».