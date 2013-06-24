Допомога міжнародних партнерів відіграла велику роль у проходженні Україною складного минулого опалювального сезону і може стати вагомим чинником для утримання енергосистеми й прийдешньої зими. На цьому наголосив міністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі з послами країн G7+. Очільник Міненерго подякував партнерам за допомогу, яку вони надають нашому енергосектору, і підкреслив її особливе значення напередодні зими.

«На нас чекає чергове випробування, але ми винесли багато уроків з минулого року і знаємо, як утримувати систему. Продовжуємо безпрецедентну ремонтну кампанію на об’єктах, які зазнали російських атак, децентралізуємо генерацію і додаємо до системи нові потужності. Важливе значення для балансування системи в разі масованих атак може мати збільшення обсягів імпорту електроенергії з європейських країн», — зазначив він.

Посол Японії Мацуда Кунінорі закликав партнерів до ще більш злагодженої допомоги українському енергосектору. Він нагадав, що японська сторона нещодавно передала українським енергетикам два потужні трансформатори, і очікується надходження ще кількох трансформаторів та газових турбін.

Посол ЄС Катаріна Матернова запевнила учасників зустрічі, що Євросоюз і надалі підтримуватиме українську енергетику. Вона нагадала про створення логістичних центрів, які допомагають постачати в Україну енергетичне обладнання. Пані посол зазначила, що Єврокомісія зробить черговий внесок обсягом 50 мільйонів євро у Фонд енергетичної підтримки України, що дасть змогу закупити необхідне устаткування, повідомляє Міністерство енергетики.