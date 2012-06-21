Якщо ви любите солодощі і їжу з високим рівнем «швидких» вуглеводів, схуднути вам не вдасться. Дієтологами доведено, що головний винуватець переїдання є саме вуглеводи.
Дієтологи-дослідники ретельно вивчали це питання, і прийшли до висновку, що навіть мінімальна кількість у раціоні солодкої їжі провокує бажання постійно їсти, інформують іноземні ЗМІ.
Солодка їжа затуманює наш мозок, він втрачає здатність сприймати сигнали про ситість, і в результаті ми хочемо більше їсти та споживаємо більше калорій. Що найгірше, після кожного з’їденого шматочка солодкого хочеться ще один. Таке собі замкнене коло.
Дієтологи радять, що при відмові від продукції з підвищеним вмістом рафінованих вуглеводів, любов до солодкого починає згасати. А через три місяці, вона зникає повністю.