Якщо людина не проходить регулярно медичні огляди, виявити рак на ранніх стадіях дуже складно.
До цього моменту ракові клітини можуть поширитися по всьому організму, і лікування, швидше за все, вже не дасть ніяких результатів, повідомляють іноземні ЗМІ.
Але помітити ознаки смертельної недуги можна набагато раніше, впевнені вчені з США. Лікарі найчастіше говорять, що формування злоякісної пухлини відбувається латентно, тобто без будь-яких очевидних ознак. Але у представників Американського онкологічного товариства існує своя думка з цього приводу.
Вони виявили чотири симптоми ранньої стадії раку. І якщо ви виявили у себе хоча б один з них, кажуть фахівці, то з візитом до лікаря затягувати не варто.
Перш за все зверніть увагу на те, як часто ви відчуваєте почуття втоми. При сучасному ритмі життя перевтома є частим явищем, однак якщо вам постійно хочеться спати без видимих на те причин – варто задуматися. Вчені вважають, що підвищена втома і сонливість можуть бути ознаками раку шлунка, товстої кишки і лейкемії.
Ще один сигнал – безпричинна втрата ваги. Вага не може зменшуватися при звичному способі життя. Ви не будете худнути, не дотримуючись певної дієти або не займаючись спортом. Втрата ваги може бути ознакою раку шлунка, підшлункової залози, стравоходу, легенів.
Дещо підвищена температура, яка довго не спадає, теж може свідчити про появу в організмі ракових клітин. Слабкий жар (від 37,6 до 38,2 Cº) – один з найбільш неявних і в той же час найважливіших ознак раку. Це не тільки симптом інфекції, що розповсюджується, але і таких захворювань, як лімфома і лейкемія.
А такий різновид раку, як оральний (рак горла, стравоходу), можна відслідкувати через біль в горлі, постійній захриплості, проблемами з ковтанням, по ранкам на губах, які довго не загоюються. Наведені симптоми є найяскравішими ознаками раку, що розвивається , але і будь-які інші різкі соматичні зміни можуть бути тривожним сигналом стану вашого здоров’я.