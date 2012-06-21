Через сім з половиною століть на Сонці відбудеться суперспалах, який буде згубним для людської цивілізації. Такий прогноз дали американські астрономи Абрахам Лоеб і Манасві Лінгам. Вчені вважають, що людство несерйозно ставиться до ризику подібних катаклізмів. Астрономи з'ясували, з якою періодичністю на Сонці відбувається викид енергії, що руйнує техніку і електроніку.
Керівник відділення астрономії Гарвардського університету Абрахам Лоеб та його колега Манасві Лінгам (США) стверджують, що викиди енергії, які перевищують у декілька тисяч разів звичайне сонячне випромінювання, відбуваються з періодичністю у дві тисячі років. «Люди, тварини і рослини на Землі вціліють. Але наша цивілізація буде відкинута на сотні років назад», – запевняють дослідники.
Зокрема, сонячні суперспалахи можуть повністю вивести з ладу навколоземні супутники і електричні системи. Люди залишаться без світла, інтернету і мобільного зв'язку, постраждають електронні сховища інформації і вся комп'ютерна система.
Про те, що такий сценарій цілком реальний, свідчать приклади з недавнього минулого. Так, в 1859 році потужна геомагнітна буря (яка є дрібницею в порівнянні з сонячним суперспалахом) вивела з ладу всі телеграфні системи планети, а північним сяйвом протягом тривалого часу могли милуватися навіть жителі екваторіальних регіонів.
Втім, події можуть розвиватися і за гіршим сценарієм, запевняють вчені. Аномальна сонячна активність здатна серйозно пошкодити озоновий шар, і тоді життя на Землі опиниться під загрозою зникнення.