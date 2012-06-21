Австрійські розробники з компанії Smart Flower Energy Technology створили унікальний пристрій сонячної панелі, схожої на квіти, пелюстки яких постійно рухаються за сонцем, як це робить соняшник й інші квіти в природі.
Компанія стверджує, що їхня автономна система виробляє стільки електрики, як панелі в 4 кВт на даху. Розробка забезпечуватиме енергією житлові будинки і підприємства малого бізнесу, вважають виробники. Панель-квітка запускається з першими променями сонця. Пил та сміття з нього прибирають спеціальні щітки.
Квітка-соняшник повертається до сонця під кутом 90 градусів, а вночі або коли датчики виявляють сильний вітер, який може пошкодити пристрій, модулі-пелюстки складаються. Ціна базової моделі квітки-панелі починається з 16 тисяч доларів. Дорожчі версії оснащені батареями, які мають додаткові акумулятори, що зберігають сонячну енергію.