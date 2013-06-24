Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings 9 квітня знизило рейтинги росії в іноземній валюті до «вибіркового дефолту».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У заяві S&P Global Ratings проінформували, що росія здійснила минулого понеділка виплати купонів та основного боргу за єврооблігаціями, номінованими в доларах, у рублях.

«Наразі ми не очікуємо, що інвестори зможуть конвертувати ці платежі в рублях у долари, еквівалентні початковим сумам, або що уряд конвертуватиме ці платежі протягом 30-денного пільгового періоду», - зазначили в агентстві.

В агентстві вважають, санкції проти росії, ймовірно, будуть ще більше посилені в найближчі тижні, що перешкоджатиме готовності та технічним можливостям росії виконувати умови своїх зобов'язань перед іноземними власниками її боргів.

S&P Global Ratings призначає рейтинг «вибіркового дефолту», якщо вважає, що боржник вибірково не виконав свої зобов’язання щодо конкретного випуску або класу зобов’язань, але продовжуватиме своєчасно виконувати свої зобов’язання щодо платежів за іншими випусках або класами зобов’язань.

Росія не допускала дефолту по своєму зовнішньому боргу після революції 1917 року.

Як повідомлялося, відповідно до санкцій, запроваджених США після вторгнення росії в Україну 24 лютого, валютні резерви російського Центрального банку в фінансових установах США були заморожені. Проте у кожному окремому випадку Мінфін США все ще дозволяв уряду рф використовувати ці кошти для здійснення купонних платежів по суверенному боргу, номінованого в доларах.

У понеділок 4 квітня, коли настав час виплати наступної серії платежів за суверенними облігаціями, включаючи платіж на 552,4 млн доларів, Мінфін США не дозволив обробку банком-кореспондентом JPMorgan останніх виплат.

Відтак у москви є 30-денний пільговий період для здійснення платежів.

Якщо росія не зробить будь-який зі своїх майбутніх платежів по облігаціях у заздалегідь встановлені терміни або заплатить в рублях, де вказані долари, євро або інша валюта, це буде вважатися дефолтом.