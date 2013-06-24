Під головуванням міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка відбулося засідання Міжвідомчого координаційного центру зі збереження культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

«Крім підготовки плану заходів для порятунку культурної спадщини на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС, координаційний центр вже звернувся до міжнародних інституцій щодо надання допомоги у збереженні, документуванні, дослідженні та музеєфікації об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали. Зокрема МКІП тісно співпрацює з ЮНЕСКО у цьому напрямі», — зазначив Олександр Ткаченко.

За словами учасників засідання, необхідно обстежити велику територію. Це майже 900 км лише берегової лінії та території, де розташовані козацькі Січі й інші об’єкти, що були до підриву затоплені водами Каховського водосховища. Процес надзвичайно ускладнений через тимчасову окупацію частини території України, постійні обстріли та замінування територій.

У засіданні взяли участь представники ЮНЕСКО в Києві К’яра Бардескі та Юлія Федів із презентацією внеску ЮНЕСКО в підготовку попереднього звіту з оцінки збитків та потреб в галузі культури на територіях, що постраждали внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, та пропозиціями стосовно подальшої співпраці в питаннях моніторингу стану об’єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури й інших необхідних заходів.

«Скоординовані дії органів влади різних рівнів, профільних інституцій та міжнародних партнерів дадуть нам змогу охопити якомога більше аспектів складного процесу порятунку культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС», — зазначила заступник міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва. Мінкульт нагадує, що координаційний центр створив Кабінет Міністрів розпорядженням від 30 червня 2023 року №590-р. Його ключові завдання такі: координація дій із захисту культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали від підриву дамби Каховської ГЕС, а також розроблення плану заходів, спрямованих на посилення захисту культурної спадщини на територіях, що постраждали.

До складу центру входять представники Міністерства культури та інформаційної політики, заступники міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, міністра освіти і науки, міністра внутрішніх справ, міністра оборони, голови Національної поліції, голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, голови Служби безпеки України, заступник командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України, директор Інституту археології Національної академії наук, начальники Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської обласних військових адміністрацій.

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