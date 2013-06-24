Уряд Данії розгляне питання щодо втручання в деяких особливих ситуаціях, як наприклад спалення Корану.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві уряду Данії.

«Уряд Данії вивчить можливість втручання в особливих ситуаціях, коли, наприклад, ображають інші країни, культури та релігії, і де це може мати значні негативні наслідки для Данії, не в останню чергу щодо безпеки. Звичайно, це має відбуватися в рамках захищеної конституцією свободи вираження поглядів і таким чином, щоб не змінювати того факту, що свобода вираження поглядів у Данії має дуже широку сферу дії», - йдеться у заяві.

Зазначається, що основною метою деяких нещодавніх подій було образити та спровокувати реакцію в інших країнах та з інших країн.

«Це може мати серйозні наслідки. Наслідки, які фундаментально шкодять Данії та інтересам однодумців. Це також може мати серйозні наслідки для безпеки в Данії. Уряд Данії чітко відмежувався від спалення священного Корану та засудив його. Спалювання є глибоко образливими та нерозсудливими діями, вчиненими кількома особами. Ці кілька осіб не представляють цінності, на яких побудоване данське суспільство. Ці дії грають на руку екстремістам. Вони сіють розкол у той час, коли нам потрібно об’єднатися, і вони приносять користь країнам, які хочуть вбити клин між Заходом і Глобальним Півднем», - наголошується в документі.

Нагадаємо, у Багдаді вранці 22 липня сотні протестувальників, обурених спаленням Корану під час акції у столиці Данії, намагалися штурмувати укріплену «зелену зону», де розташовані іноземні посольства та резиденція уряду Іраку.