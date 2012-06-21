Дослідження проводили американські фахівці з Університету Пенсільванії на гризунах протягом 4 місяців. Їх годували жирною їжею і давали екстракт зеленого чаю, при цьому вони щодня бігали на колесі. Миші, які брали участь у експерименті, ставали більш рухливими, мали більшу експресією генів, які пов'язані з утворенням нових мітохондрій.
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Отримані результати приголомшили науковців. З'ясувалося, що зелений чай є корисним напоєм для людського організму. Він спільно з фізичними вправами на чверть знижує відкладення ліпідів в печінці при вживанні важкої їжі.
Як пояснили фахівці, такий ефект досягається за рахунок взаємодії поліфенолів зеленого чаю і травних ферментів, які знаходяться в тонкій кишці. Вони здатні частково придушувати розщеплення вуглеводів, харчових білків і жирів. Неперетравлений жир і пов'язані з ним калорії, просуваються по травній системі і виводяться з організму не відкладаючись.
Тепер фахівці знають, що поліфеноли зеленого чаю і фізичні вправи працюють над зниженням жирових відкладень. Особливо це відкриття буде корисним для людей, які страждають надмірною вагою і намагаються від неї позбутися, займаючись спортом.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", медики назвали продукти антидепресанти. За їх словами, процес входження в робочий ритм часто викликає поганий настрій або різні афективні розлади. Однак подолати такий стан допоможе використання в їжі деяких продуктів-антидепресантів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»