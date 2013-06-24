Уряд запускає спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Кожен експортний контракт має працювати на головну мету: сильне оборонне виробництво в Україні та більше власної зброї для нашого війська», — наголосила очільниця уряду.

Прем’єр­міністр зазначила, що 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% — від експорту комплектуючих спрямовуватимуть до спецфонду держбюджету на розвиток українського ОПК. Мінімальна сума контракту для готових виробів — понад 15 млн грн. Для комплектуючих це обмеження не діє.

«Новий механізм діятиме протягом воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав­партнерів у форматі Drone Deal. Проте потреби Сил оборони залишаються безумовним пріоритетом», — роз’яснила Юлія Свириденко.

Якщо виробник підтвердить спроможність одночасно виконати державний та експортний контракти, він зможе здійснювати експорт. У дозволі може бути відмовлено, якщо Міноборони чи інший держзамовник планує закупити ці товари для потреб оборони України або якщо товар внесено до переліку критичних.

Міноборони щоквартально оновлюватиме перелік критичних товарів і технологій, а МЗС — перелік держав, до яких дозволено експорт.