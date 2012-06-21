Літні люди, які свого часу виходили на заслужений відпочинок по законах про спецпенсії, як от держслужбовці, науковці, прокурори, судді та ін. до останнього часу все ж сподівалися, що їхні розміри виплат будуть перераховані. Адже під час першого етапу пенсійної реформи, який відбувся в жовтні минулого року й називався осучасненням, вони його не отримали.
Звісно, призначати спецпенсії перестали ще із 2016 року, але ті, хто встиг піти на пенсію ще за спецзаконами, на пропозиції працівників ПФ за місцем проживання перейти за бажання на трудову пенсію, яка буде трохи більшою за нинішню, здебільшого відмовлялися. Бо сподівалися й очікували. І ось остаточна відповідь у цьому питанні надана.
Заступник міністр соціальної політики Микола Шамбір, коментуючи питання призначення та виплат пенсій за спеціальними законами, висловився чітко: «Призначення усіх спецпенсій крім військових скасовано, а вже призначені не перераховуватимуться», повідомляє прес-служба відомства.
За його словами, одним із результатів проведення пенсійної реформи стала ліквідація спецпенсій та призначення пенсійних виплат за однаковими правилами та єдиною для всіх прозорою формулою.
«Ми говоримо про принципову відміну усіх спецпенсій. Разом з тим, є люди, які отримують вже призначені спеціальні пенсії, або мають право на їх призначення відповідно до перехідних положень закону. Для таких людей пенсії перераховуватися не будуть, і з часом вони самі перейдуть на єдині правила пенсійного забезпечення», – пояснив заступник міністра.
Він також проінформував про проведення анонсованого аудиту Пенсійного фонду України вже в цьому році.