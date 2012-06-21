Розмір пенсії залежатиме від стажу і розміру зарплати, але не від посади, яку займає людина, а спецпенсію залишать лише військовослужбовцям та силовикам.
Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час прес-сніданку в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пенсійна реформа: основні положення
«Для усіх, крім військовослужбовців і силовиків, введені звичайні пенсії. У нас є стаття 17 Конституції України, у нас було 15 законів, якими ми регулювали пенсійне забезпечення і люди ділилися на різні категорії, не в залежності від того, скільки вони платять внески і як довго, а заодно від того, де вони працюють», – сказав Рева.
За його словами, окремий закон щодо пенсійного забезпечення військових та силовиків буде внесений на розгляд Верховної Ради до 1 листопада. Він стосуватиметься приблизно 560 тисяч пенсіонерів.