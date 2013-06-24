В межах засідання Ради Безпеки ООН «Сприяння виконанню резолюцій Ради Безпеки щодо сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом» Спецпредставниця генерального секретаря з питань сексуального насильства Праміла Паттен презентувала звіт, з окремим акцентом на Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Вона зауважила, що світ стикається з найбільшою кількістю конфліктів з часів Другої світової війни, а різноманітні форми сексуального насильства використовуються як тактика війни, тортур і тероризму.

«Кожна нова хвиля війни несе з собою зростання людської трагедії, включно з новими хвилями найдавнішого, найбільш замовчуваного та найменш засудженого злочину війни», – підкреслила вона.

Праміла Паттен зауважила, що її перший візит до України у 2022 році відбувся одразу після повідомлень про сексуальне насильство після повномасштабного вторгнення росії. Вона була вражена не лише випадками сексуального насильства, але й гострою вразливістю мільйонів жінок і дітей, змушених покинути країну.

«Я на власні очі бачила надзвичайну шкоду, спричинену жінкам, дітям і людям похилого віку, включно з їхньою вразливістю перед недобросовісними особами та злочинними мережами, для яких швидке та безпрецедентне масове переміщення не є трагедією, а можливістю для торгівлі людьми та сексуальної експлуатації. У березні цього року, коли я повернулась в Україну, я зустрілась з тими, хто вижив, і почула їхні жахливі розповіді про жорстоке сексуальне насильство, що, як повідомлялося, вчинене російськими солдатами. Я користуюся цією можливістю, щоб повторити заклик Генерального секретаря до російської влади вжити превентивних заходів відповідно до резолюцій цієї Ради», - розповіла Праміла Паттен.

Водночас вона наголосила на важливості реалізації рамкової програми про співробітництво між Урядом України та ООН щодо запобігання та протидії сексуальному насильству в умовах війни, підписаної у травні 2022 року спільно з Віце-премʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

«Мене надихають зобов’язання, взяті українським Урядом, сформульовані в Рамковій програмі про співробітництво, яку я підписала з Віце-прем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною у травні 2022 року. Відтоді мій Офіс та система ООН підтримують українські державні органи щодо реалізації комплексного плану дій», - зазначила вона.

У звіті зокрема закцентовано на тому, що з моменту підписання програми Уряд України вжив заходів для посилення національного законодавства та політики, зокрема шляхом оновлення національного плану дій щодо виконання резолюції 1325 (2000) Ради Безпеки та створенням комплексної міжвідомчої робочої групи для боротьби з сексуальним насильством.

Праміла Паттен також зазначила, що санкції — якщо вони застосовуються своєчасно та послідовно — можуть змінити сприйняття того, що зґвалтування «безкоштовне», або навіть вигідно. Шлях вперед вимагає гендерно-чутливого правосуддя та реформи сектора безпеки, зміцнення багатогалузевих послуг для постраждалих.

«Ми повинні забезпечити виконання резолюцій Ради, одночасно адаптуючи наші дії до сучасних конфліктів і нових глобальних викликів. Ми також повинні діяти терміново та з твердою рішучістю, щоб врятувати наступні покоління від цього лиха», — наголосила вона, підкресливши необхідність зміцнення інституційних рамок і рамок підзвітності.

У звіті зокрема представлено дані щодо випадків сексуального насильства, задокументовані, моніторинговою місією з прав людини у 2022 році, а саме 125 випадків. Серед постраждалих - 80 чоловіків, 42 жінки та 3 дівчинки.

У більшості інцидентів за участю дорослих чоловіків сексуальне насильство використовувалося як метод тортур під час їхнього перебування в полоні у російських військовослужбовців.