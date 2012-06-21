Президент Петро Порошенко провів нараду із силовиками з приводу вбивства колишнього депутата Держдуми Росії, якому було надане громадянство України, Дениса Вороненкова. «Підступне вбивство у центрі Києва Дениса Вороненкова — це акт державного тероризму Росії, яку він був змушений покинути з політичних міркувань», — цитує слова глави держави департамент прес-служби АП.
За словами Президента, у вбивстві чітко простежується «почерк російських спецслужб, який раніше неодноразово проявлявся в різних європейських столицях». Петро Порошенко наголосив, що загиблий російський політик був одним із ключових свідків воєнної агресії Російської Федерації проти нашої держави, зокрема Вороненков дав свідчення щодо звернення Віктора Януковича до Володимира Путіна з проханням ввести в Україну російські війська у 2014 році. «Вважаю невипадковим, що вбивство відбулося в один день з диверсією в Балаклії на Харківщині», — наголосив Президент.