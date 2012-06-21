Спека повертається в Україну, але вона більше не буде екстремальною.
Про це в ефірі Еспресо.TV повідомила синоптик Наталія Діденко.
«Спека повертається, але вона вже не буде екстремальною, до +37-39 градусів. Тобто, звичайна (спека, - ред.), 30-34 градуси - так. Вона очікують у більшості областей України. Сьогодні і завтра на заході і півночі 27-32 градуси. Дощів, на жаль, дуже мало», – розповіла Діденко.
Вона уточнила, що локальні дощі можливо будуть сьогодні у Чернігові, на Київщині, Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині.
«Спас в усій Україні буде спекотний», – повідомила Діденко.
Вона уточнила, що спека протриває до кінця тижня і перекинеться на наступний тиждень.
Наприкінці тижня на крайньому заході очікується похолодання.
Синоптик розповіла, що за попередніми прогнозами, до Дня незалежності спека спаде.