У столиці протягом 20 червня очікується високий рівень пожежної небезпеки.
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про небезпеку пожеж у низці областей України. Про це повідомили у прес-службі відомства у вівторок, 20 червня.
Згідно із повідомленням, у центральних, а також Київській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях місцями висока (4 класу) і надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
20 червня в районі Чорнобиля і Тетерева і в середу, 21 червня, в більшості районів Київської області очікується висока (4 класу) пожежна небезпека.
20-21 червня в районі Баришівки та Яготина збережеться надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування в лісах, парках, на відкритих територіях і не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.